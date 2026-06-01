Congreso declara constitucional la reforma que pospone elección del Poder Judicial al 2028

Ciudad de México. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió esta mañana la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que retrasa de 2027 a 2028 la elección judicial y de la que incluye como causal de nulidad de elecciones, la injerencia extranjera.

La primera fue aprobada por 25 congresos: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tiaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México. La segunda reforma fue avalada por 24 congresos: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

Durante la declaratoria de constitucionalidad, diputados y senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Instituciona (PRI) se colocaron de espalda a la tribuna para protestar por la aprobación de las dos reformas. Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, explicó que su inconformidad obedece a que se aprobó la reelección de los magistrados electorales y a que la postergación de la elección judicial, hará que esta se empalme con la revocación de mandato y con cuatro elecciones estatales.

Subrayó que Morena logro la aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados con apenas cuatro votos al enfatizar que el bloque mayoritario violento el principio de no reelección. También destacó que el gobierno federal se inventó lo de la injerencia extranjera para anular elecciones, que se puede aplicar por cualquier cosa. De Morena, el diputado Gabino Morales les dijo a los legisladores de la oposición que no le dieron la espalda a la declaratoria de constitucionalidad. “Le han dado la espalda al pueblo de México y por eso están …en el basurero de la historia y ahí se van a quedar por un buen tiempo”.