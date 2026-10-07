Conflicto vial tendrá solución con semaforización; 500 mdp de inversión: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que el proyecto de semaforización para la ciudad tendría que comenzar con una primera etapa de una inversión proyectada de 500 millones de pesos.

“Este esquema de trabajo lo vamos a seguir continuamente para ver como las cosas se reinvierten en la ciudad”, comentó.

Asegura que esto irá en un primer paso con 297 cruceros con principales problemáticas de tránsito, reitera que se continuará con las etapas aun cuando la administración actual se cambie el próximo año.

El proceso interno se dará en lo que reste del año y la autoridad vial dará a conocer el arranque formal para la ciudad, ya que consideran que este problema vial ya ha sobrepasado.