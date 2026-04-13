Confía presidenta de la Cámara de Diputados en que habrá acuerdo para que titulares de Pemex y Semarnat acudan por Dos Bocas y Deep Park

Luego de afirmar que La Cámara de Diputados tiene la responsabilidad constitucional de ejercer funciones de control y vigilancia sobre el uso de los recursos públicos y la actuación de las entidades del Estado, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confió en que se construirá un acuerdo para que los titulares de Pemex y Semarnat acudan por incendios, derrames y explosiones en las refinerías de Dos Bocas y Deep Park.

“Necesitamos darle certeza a los ciudadanos sobre qué está pasando, hacerlo de manera institucional y con información fidedigna de las propias autoridades. Confío en que podamos construir el acuerdo necesario para su asistencia, lo que fortalecerá este espacio deliberativo y contribuirá a garantizar transparencia, rendición de cuentas y una respuesta institucional a la altura de lo que el país exige”, aseveró.

La diputada presidenta indicó que los hechos que han salido a la luz en los últimos días en torno a la refinería Olmeca Dos Bocas y a las operaciones vinculadas a refinería Deer Park no son hechos aislados, sino que configuran un patrón que exige una respuesta institucional inmediata.

“Hemos visto eventos que van desde incendios y explosiones con pérdidas de vidas humanas, hasta derrames que han afectado especies marinas, el equilibrio ambiental y la actividad económica de pescadores y del sector turístico en el Golfo de México. Cada uno de estos hechos refleja una misma preocupación de fondo: fallas en la operación, insuficiencia en los protocolos y una evidente falta de previsión”, señaló en conferencia de prensa con reporteros que cubren las actividades de la Cámara de Diputados.

Cuando una infraestructura estratégica acumula incidentes de esta naturaleza, expuso, lo que está en juego no es solo su funcionamiento, es la capacidad del Estado para garantizar seguridad, eficiencia y responsabilidad en la gestión pública.

“No se trata de eventos aislados, se trata de señales que no pueden ignorarse”, insistió.

Recordó que diversos grupos parlamentarios han planteado la necesidad de que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la dirección general de Petróleos Mexicanos acudan a esta Cámara para informar sobre estos hechos y se dijo confiada en que así será.

“Corresponde al Poder Legislativo actuar con información y con sentido de Estado. Es indispensable transparentar lo ocurrido, revisar a fondo las condiciones de operación, actualizar los protocolos de seguridad y garantizar que estas instalaciones cuenten con los más altos estándares técnicos y de supervisión”, subrayó.

La vida de las y los trabajadores, la protección del medio ambiente y la estabilidad de las comunidades no pueden quedar sujetas a errores operativos ni a decisiones insuficientes, sostuvo.

“Son responsabilidades que deben garantizarse plenamente”, reiteró.

En ese sentido, afirmó que desde la Cámara de Diputados se impulsarán las acciones necesarias para que se esclarezcan los hechos, se determinen responsabilidades y se fortalezcan los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.

“México requiere instituciones que funcionen, que informen y que respondan. Actuar con transparencia, con rigor y con responsabilidad es la única vía para recuperar la confianza y evitar que estos hechos se repitan”, concluyó.