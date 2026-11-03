Confesión de Fox sobre que hizo “ganar a Calderón” es grave y nos da la razón: Sheinbaum

Ciudad de México. Las declaraciones del ex presidente, Vicente Fox, a un medio periódico digital español en el que asume que participó en el fraude de las elecciones de 2006 “nos da la razón”, lo cual es muy grave, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina de hoy, se le pidió su opinión sobre estas afirmaciones que hizo Fox a dicho medio y tras escuchar el audio que se compartió mediante un teléfono celular, la mandataria manifestó que es “terrible” lo que reveló el ex presidente panista.

“Dice que participó en la elección de 2006 y que gobernar a México es como gobernar una empresa, como si fuera un negocio, para ellos sí era un negocio, para Marta Sahagún y sus hijos y para él.

En esa entrevista, el ex mandatario afirmó que buscó que la presidencia de la República quedara en manos del PAN y por ello “gana Calderón o lo puede decir aquí, hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”.

Al respecto, la titular del Poder Ejecutivo recordó el proceso del desafuero contra el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, así como la campaña sucia en su contra cuando ya era candidato a la presidencia.

Hizo un recuento de que en ese proceso electoral se exigió a las autoridades electorales el recuento de los votos bajo la consigna que se hizo famosa de “voto por voto, casilla por casilla”, la cual se hizo sólo en el 8 por ciento del total de las casillas porque así lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Hoy Fox afirma dos cosas terribles: uno, que participó en la elección de 2006, y dos, que gobernar México es como gobernar una empresa y que es un negocio”, apuntó.