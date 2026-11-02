Conductora se duerme y provoca choque en Av. San Felipe

Un fuerte accidente se registró esta tarde en el cruce de la avenida San Felipe y la calle Diego de Vilchis, luego de que una mujer se quedó dormida frente al volante.

Los hechos ocurrieron cuando la conductora circulaba de norte a sur sobre la avenida San Felipe, a bordo de un vehículo Nissan Murano, de color plata y reciente modelo.

El vehículo impactó contra dos postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), derribando uno de ellos y debido al fuerte impacto, la llanta delantera del lado derecho se desprendió por completo.

Posteriormente el auto impactó contra la barandilla de un domicilio en donde agentes de la Policía Vial arribaron para realizar el reporte correspondiente.

Asimismo, paramédicos de URGE brindaron las primeras atenciones a la conductora, a quien valoraron si trasladaban o no a un hospital.