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Conductor de pick up corta circulación y termina por volcar en Cantera

Un choque con volcadura se registró esta tarde en la avenida La Cantera, luego de que el conductor de una pick up le cortara la circulación a otro guiador, por lo que terminó por volcar.

El accidente sucedió a la altura de la calle Tomás Valles, en donde el conductor de una Ford Ranger le cortó la circulación a una Nissan Frontier.

Según el reporte, el conductor de la Ranger intentó dar vuelta prohibida y fue impactado por el guiador de la Frontier.

Debido a ello, la Ranger volcó y su conductor terminó con lesiones, por lo que fue atendido por paramédicos.

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