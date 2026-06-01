Concluye operativo municipal de la Feria Santa Rita 2026 con saldo positivo

El Gobierno Municipal concluyó de manera favorable el operativo especial implementado durante la Feria Santa Rita 2026, registrando resultados positivos en materia de seguridad, vigilancia y cumplimiento de la normatividad municipal.

Como resultado de las acciones preventivas y de supervisión realizadas durante el desarrollo de la feria, la Dirección de Seguridad Pública Municipal reportó únicamente una persona detenida y puesta a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones, derivado de una riña registrada en la zona de bares del recinto.

Por su parte, la Subdirección de Gobernación Municipal llevó a cabo la clausura del establecimiento involucrado, en apego a los procedimientos y disposiciones vigentes.

Durante las semanas de actividades se mantuvo vigilancia permanente en accesos, áreas interiores y exteriores del recinto ferial, así como en el Teatro del Pueblo, Palenque, establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, zonas comerciales y espacios de convivencia familiar.

Gracias al trabajo coordinado entre las distintas áreas operativas y de supervisión, la Feria Santa Rita 2026 se desarrolló de manera ordenada, permitiendo que miles de familias disfrutaran de los espectáculos, actividades culturales y espacios recreativos en un entorno seguro.

Asimismo, durante las presentaciones artísticas y espectáculos realizados a lo largo de la celebración no se registraron incumplimientos a la normatividad municipal relacionada con la apología del delito o la promoción de violencia contra las mujeres, desarrollándose todas las actividades bajo la supervisión permanente de las autoridades competentes.

Con estos resultados, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo las acciones de prevención, vigilancia y cumplimiento normativo que permitan garantizar eventos masivos seguros para las familias chihuahuenses.