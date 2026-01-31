Con su prohibición, los cárteles se afianzan en el jugoso negocio de los vapeadores

Si el crimen organizado pone sus ojos en tu negocio, estás perdido.

Miembros de un cártel secuestraron por unas horas a dos trabajadores de una tienda de vapeadores del norte de México, les vendaron los ojos, los ataron y pidieron hablar con los dueños. Querían comunicarles que se quedaban con su negocio. Sólo podrían vender por internet, pero fuera de ese estado.

“No llegan preguntándote si quieres o no, llegan diciéndote lo que está a punto de ocurrir”, explicó uno de los dueños, de 27 años, desde Estados Unidos y pidió el anonimato por miedo a represalias.

Eso ocurrió a principios de 2022, cuando la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos, un negocio de unos 1.500 millones de dólares anuales, florecía entre vacíos legales. Ahora la situación ha empeorado.

Con la entrada en vigor este mes de la prohibición absoluta para su comercio —aunque no de su consumo—, los expertos creen que el crimen organizado consolidará el control sobre estos dispositivos.

Información tomada de Associated press