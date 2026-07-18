Con huevos, Fermín Ordóñez apoya a más de 500 familias de las colonias Praderas y Valles del Sur

El dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez, realizó la entrega de decenas de carteras de huevos a más de 500 familias de las colonias Praderas y Valles del Sur, en la ciudad de Chihuahua.

El priista refrendó su compromiso con la gente en las colonias populares de Chihuahua y pidió que reflexionen a quien entregarle su voto de frente al proceso electoral.

Asimismo, Ordóñez Arana les recordó cómo los gobiernos emanados del PRI, siempre atendieron esas colonias, las cuales, después de las administraciones priistas ya no han mejorado.

El dirigente estatal de MT también los llamó a recordar su trayectoria y cómo gestionó recursos y obras en diferentes zonas de la ciudad en su paso por los Gobiernos del Estado y Municipal, cuando ocupó diferentes puestos públicos y de elección popular.