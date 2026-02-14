Comparte Municipio alertas para prevenir violencia en el noviazgo

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), informa sobre señales de alerta que pueden indicar violencia en el noviazgo, a fin de cuidar la integridad de cada persona.

La violencia no siempre comienza con agresiones físicas; puede manifestarse de forma sutil a través de conductas como los celos excesivos, el control sobre la forma de vestir o con quién convivir, la revisión del celular sin consentimiento, el aislamiento de amistades y familia, las descalificaciones constantes o la presión para enviar fotografías íntimas. Estas conductas no son muestras de amor, sino señales de control y manipulación.

Asimismo, se advierte sobre la violencia digital, que puede incluir acoso constante por mensajes, exigencia de contraseñas, amenazas con difundir contenido privado o vigilancia permanente en redes sociales.

Bajo la campaña “Amiga, porque te quiero, date cuenta… No te quedes con quien te violenta”, el Instituto Municipal de las Mujeres invita a reflexionar entre amigas, hermanas y compañeras sobre esas señales que a veces se justifican como “amor”, pero que en realidad lastiman.

El Instituto subraya que el amor no debe doler ni limitar la autonomía personal: una relación sana permite el crecimiento individual, respeta los espacios personales y se construye desde el diálogo y la igualdad.

En caso de identificar situaciones de violencia, el IMM brinda orientación psicológica y asesoría jurídica gratuita. Las mujeres pueden acudir al cuarto piso del Edificio Libertad, en el Centro de la ciudad, de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm, o comunicarse al 072, extensión 2604.