Comisión de Vigilancia de la ASF advierte sobre posible “oligopolio” que controla venta de material electoral en el país

Ciudad de México. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda (PVEM), advirtió sobre la existencia de un probable “oligopolio” que controla la venta de material electoral en el país y han generado una “distorsión del mercado”, por lo que planteó una investigación sobre el costo real de los insumos.

Además, confirmó que la investigación de la ASF a los contratos otorgados durante la presidencia de Guadalupe Taddei Zavala “está en curso y ya se giraron muchos oficios, no solo a autoridades, sino también a particulares”.

Esta mañana, la comisión aprobó el formato de la comparecencia, el viernes, del titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente.

En el marco de esa reunión, y consultado sobre las presuntas irregularidades en la asignación de contratos por parte de la ex consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, el legislador consideró que “el problema viene de muchos más atrás”, con el control de asignaciones a un puñado de empresas proveedoras.

“Siento que en el material electoral en general -no de ahorita, hablo de más de 20 años-, hay un oligopolio; son muy pocas las empresas que participan. Si vemos cómo está en los OPLES (Organismos Públicos Locales Electorales), no hay más de cinco empresas que tienen los contratos y eso ha generado una distorsión en el mercado”, dijo en entrevista colectiva.

El pevemista dijo que, si bien no cuenta todavía con las pruebas, “espero que las puedan conseguir las autoridades competentes, pero lo sospecho donde se han inflado estratosféricamente los costos. Al haber costos tan elevados, el incentivo corruptor es muy grande, y tal vez este tema va más allá del INE, va más allá de un periodo”.

Herrera insistió en que “hablamos de un tema sistémico, de hace muchos, muchos años y muchas, muchas administraciones y si hablamos de los OPLES, de muchos colores” partidistas. En ese sentido, recalcó la pertinencia de investigar los contratos entregados hace tiempo.

“Si hay una distorsión en el mercado, donde oligopolios han inflado históricamente los precios del material electoral, entonces sí podemos, con una investigación de mercado seria, con pruebas, determinar en qué porcentaje están sobrevaluados esos materiales electorales”, consideró.

De esta forma, “quien va a ganar es la nación, porque vamos a tener elecciones mucho más económicas y vamos a quitar el incentivo perverso de cuando hay mucho dinero de utilidad, pues (los contratistas) pueden tener muchas oportunidades” para incurrir en actos de corrupción.

Herrera Borunda enfatizó que en el abastecimiento de material electoral “son muy pocas empresas (las que participan), creo que son menos de seis. En ningún momento histórico, en ningún mercado, es sano tener oligopolios; debe de haber competencia real”.

Por tal razón, dijo, “vamos por un tema que sea de fondo. Lo que quiero impulsar es que realmente se haga una investigación de mercado, de cuánto cuesta realmente hacer el material electoral, porque, si le entramos a fondo y con pruebas, vamos a encontrar que hay sobreprecios irreales”.

Intervención inmediata de la ASF

Con respecto a las facultades de la ASF, en caso de comprobarse las supuestas irregularidades cometidas por Taddei, recordó que “gracias a una iniciativa que presentamos y que entró en vigor en mayo, la auditoría puede empezar investigaciones de faltas administrativas de manera inmediata”.

La entidad revisora, añadió, las puede realizar a través de una denuncia ciudadana o de manera oficiosa “si se percata que es un tema relevante. Hay trabajos serios periodísticos atrás y en ese momento la Auditoría oportunamente anunció que necesitaba una investigación en la nueva área, que se creó a partir de mayo, de investigación forense.

“Esa investigación está en curso. Sabemos que ya se giraron muchos oficios, no solo a autoridades, sino también a particulares”.

De esta forma, “estamos estrenando las nuevas facultades de la ASF”, lo que permitirá que las indagatorias de este organismo ya no se extiendan “hasta tres años antes de que se presente una denuncia administrativa en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o tres años para una denuncia penal”.

A diferencia de otras épocas, “en este momento se detonó de inmediato”.

Herrera confirmó que Hugo Carvente ya fue citado a comparecer ante las comisiones unidas de Vigilancia de la ASF y de Transparencia y Anticorrupción el próximo viernes a las 9 de la mañana, a la cual el funcionario ya accedió.

El formato, adelantó, será “dinámico, para permitir que participen todos los grupos parlamentarios, con rondas (de preguntas)” de todas las bancadas, con réplica por parte de Carvente.

Ese mismo día, en cuanto termine la comparecencia del funcionario, la Comisión de Vigilancia recibirá al titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios, quien presentará la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025.

El legislador indicó que Carvente también acudirá a comparecer ante la Junta de Coordinación Política, lo que podría ocurrir la semana entrante.