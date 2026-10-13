Comisión de Hacienda en Diputados aprueba dictamen de Ley Federal de Derechos; inicia discusión de Ley ISR

Ciudad de México. Con cambios para reducir el monto que pagan visitantes extranjeros y un aumento a las transferencias a la Secretaría de la Defensa Nacional para la administración y operación del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley Federal de Derechos 2027 y entró a la discusión de la Ley del ISR.

Asimismo, a propuesta del coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, se avaló exentar del pago del ingreso a museos de sitio en zonas arqueológicas ubicadas áreas naturales protegidas, a personas que pertenezcan a las comunidades indígenas, siempre que acrediten su domicilio en los municipios respectivos.

También se exentará a los visitantes nacionales y extranjeros residentes en el país el ingreso a esos museos los domingos.

Después de que las reservas se revisaron con la Secretaría de Hacienda, la comisión acordó reducir la cuota que se cobra a visitantes extranjeros sin actividades remuneradas.

La iniciativa presidencial proponía una cuota de mil 334 pesos y, con un paquete de reservas presentado por el presidente de la comisión, Carol Antonio Altamirano (Morena), se bajó a mil 158 pesos, esto es una reducción de 17 por ciento.

También se cambió la fórmula de distribución de los ingresos por ese concepto.

La iniciativa planteaba que 26 por ciento se destinara al Instituto Nacional de Migración (INM), para financiar proyectos de infraestructura tecnológica en materia de seguridad fronteriza y control migratorio, 50 por ciento a la Defensa y 24 por ciento restante destinarlo a la Tesorería de la Federación, sin precisar su destino.

Esa distribución reducía 17 por ciento el monto autorizado para este año a la Defensa y 9 por ciento a la Tesofe, para beneficiar al INM.

No obstante, con el cambio aprobado esta tarde, se determinó que 57 por ciento de los ingresos se destine al fideicomiso de la Defensa que administra el Tren Maya y el AIFA, 15 por ciento al INM y el resto a la Tesorería.

La comisión entró a la discusión de la iniciativa del ISR y Antonio Altamirano anunció que, tras votarse este dictamen, habrá un nuevo receso para continuar mañana con la discusión de la iniciativa de la Ley de Ingresos.