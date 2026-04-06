El cometa interestelar 3I/ATLAS podría tener hasta 12 mil millones de años, según un estudio encabezado por Martin Cordiner del Centro Goddard de la NASA.

El análisis de composición isotópica realizado con el telescopio espacial James Webb reveló que el cometa contiene más carbono-12 que carbono-13 que cualquier otro objeto del sistema solar, lo que permitió estimar su antigüedad.

De confirmarse, el cometa 3I/ATLAS, habría nacido apenas unos miles de años después de la formación de la Vía Láctea, convirtiéndose en un registro único del universo primitivo.

Investigación revela que cometa 3I/ATLAS podría tener 12 mil millones de años

El cometa 3I/ATLAS podría tener entre 10 y 12 mil millones de años, según un análisis de composición isotópica.

En caso de que las estimaciones sean acertadas, el cometa 3I/ATLAS habría nacido a los pocos miles de años posteriores a la formación de la Vía Láctea que data de hace unos 13 mil millones de años.

De acuerdo con la teoría astronómica, entre más rápido viaja un objeto interestelar, más antiguo es.

Cometa 3I/ATLAS (X/@NASA_es)

Al experimentar encuentros con otros objetos espaciales e impulsos gravitacionales, el cometa habría logrado conseguir la velocidad que tiene actualmente.

A partir de esa teoría, Aster Taylor y Darryl Seligman, astronautas de la Universidad de Michigan y la Universidad Estatal de Michigan, postularon lo siguiente.

Establecieron que 3I/ATLAS tenía una edad de entre 3 mil 000 y 11 mil millones de años.

No obstante, una investigación encabezada por Martin Cordiner, del Centro Goddard de la NASA, optó por la edad más alta mediante un análisis de composición isotópica.

Cometa 3I/ATLAS (@NASA_es / X)

Así hallaron que cometa 3I/ATLAS podría tener 12 mil millones de años

Gracias al espectrómetro de infrarrojo del telescopio espacial James Web, los astrónomos midieron la proporción de carbono-12 a carbono-13 de 3I/ATLAS.

Además del grado de enriquecimiento de 3I/ATLAS del agua con dauterio, para determinar la edad del cometa.

Mediante esas pruebas, se detectó que el cometa 3I/ATLAS contaba con más carbono-12 que carbono-13 que cualquier otro objeto en nuestro sistema solar.

Lo que permitió establecer la edad que tendría el cometa 3I/ATLAS.

El estudio realizado por Martin Cordiner y su equipo de astronautas ayudaría a entender no solo al cometa 3I/ATLAS, sino que también daría información sobre cómo estarían formados otros exoplanetas.