Comenzaría DSPM con destrucción de motocicletas no reclamadas tras operativos vs narcomenudeo

Tras el anuncio hecho por el comisario de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, Julio Salas, en el que también revisarán autos con cierto tipo de polarizados y sin placas, en su conferencia de prensa dio a conocer que desde que comenzaron los operativos contra motocicletas —desde el año pasado—, han sido confiscadas 172 motocicletas.

Con gesto de asombro, el jefe de los Policías Municipales afirmó que nadie las ha reclamado, lo cual indica que fueron la gran mayoría robadas o adquiridas únicamente para cometer delitos como narcotráfico.



¿Qué se hace con ellas? —Se da un tiempo jurídico para que los propietarios tengan tiempo de reclamarlos.

—Pero tendrán que justificar que son los legítimos propietarios. Luego se dan un margen donde en las comandancias se exponen las imágenes de las motocicletas y finalmente, al nunca ser reclamadas, llegan al proceso de destrucción.

Las antes mencionadas continúan en proceso de que alguien las reclame, sin embargo, conforme vaya creciendo el número, comenzarán con la destrucción.