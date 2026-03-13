Colectivos de Morena piden incluir a Martín Chaparro en encuesta; lo impulsan como candidato a la gubernatura

Integrantes de diversos colectivos de Morena, tales como “Los de Abajo Organizados” y “Pancho Villa”, entre otros, destaparon la mañana de este viernes a Martín Chaparro como su propuesta para ser candidato a la gubernatura de Chihuahua.

“Pedimos que en días próximos que se realicen la encuesta para ver quién va a ser el coordinador de la defensa de la transformación. No batallamos mucho con el compañero Martín Chaparro, no batallamos mucho”, señaló el militante Juan José Chaparro Aguilar.

“Martín es una persona realmente cabalidad en la militancia de Morena, simplemente muchísimos de ustedes lo conocen y saben de qué estamos hablando. Nos acompañan algunas organizaciones, entre ellas la compañera maestra Rosa Lilia Cardona, que lidera el grupo de Los de Abajo Organizados. Y el compañero maestro también Gamaliel Ruiz, que también tiene un grupo que es el de Pancho Villa de la colonia de Francisco Villa. Y de forma individual algunos compañeros también que nos damos cita. precisamente para informar que estamos, si es la palabra, destapando, destapando al compañero Martín”, añadió.

Chaparro Aguilar añadió que “hay anuencia, hay anuencia de parte de él, pero quiso que mejor fuéramos nosotros que lo invitáramos e hiciéramos esta reunión. Creo que vamos a cumplir con ese propósito. Y la idea es que, pues que ustedes nos sirvan precisamente de medio para que se haga conocer esto”.