CMIC presentará nuevo presidente el 13 de enero; rendirá Julio Mercado último informe

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) llevará a cabo su Asamblea Anual Ordinaria el próximo 13 de enero en donde se rendirá el último Informe de Actividades de Julio César Mercado Rodríguez.

La cita será en la casa de los constructores en el Salón Tarahumara en punto de las 4 de la tarde en donde se desahogaran la presentación del informe anual, estados financieros, elección del Comité Directivo y asuntos generales.

Cabe destacar Juan Carlos Montaño Arreola sería el candidato único para presidir CMIC en los próximos días.

Julio César Mercado Rodríguez dejará un gran legado y cercanía del sector constructor con entes gubernamentales terminando un ciclo de éxito.