Se cuidan de la altura, Ecuador llegará a CDMX un día antes de su duelo ante el Tri

La altura de la Ciudad de México ya obligó a Ecuador a tomar máximas precauciones.

Y es que la escuadra de Sebastián Beccacece, que enfrentará este martes al Tri por los 16vos de Final, ha decidido afinar al máximo su itinerario con tal de tener el mínimo contacto con los 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar de la capital mexicana.

Y es que este factor está siendo un punto en contra para la mayoría de los rivales del Tri en este Mundial 2026, como sucedió ya con Sudáfrica, pero especialmente Corea del Sur y República Checa.

¿CÓMO CONTRARRESTA ECUADOR LA ALTURA DE CDMX?

Ante este factor, ‘La Tri’ ha optado por viajar a Ciudad de México un día antes de su compromiso por 16vos de Final, pues con ellos esperan entrar el contacto con la altura el menor tiempo posible.

Pese a que esta misma estrategia fue adoptada por República Checa en el último enfrentamiento de Fase de Grupos, el DT Miroslav Koubek reveló que sí hubo jugadores de resintieron de forma importante la altitud.

¿A CUÁNTOS METRO SOBRE EL NIVEL DE MAR JUEGA ECUADOR?

Cuando disputa sus partidos como local en Quito, la Selección de Ecuador suele estar a una altitud de 2 mil 850 metros sobre el nivel del mar. El gran problema es que La Tri sólo cuenta con dos jugadores que se desempeñan en su liga: Jordy Alcivar y Gonzalo Valle.

El resto de la plantilla ecuatoriana se desempeña en el extranjero, incluida la Liga MX.

¡ECUADOR TUVO SU CAMPAMENTO BASE EN COLUMBUS!

Otro factor por el cual la altura ya no favorece a Ecuador es que el equipo de Beccacece estableció su campamento base, para el Mundial 2026, en Columbus, Ohio, desde finales de mayo.

Ahí, el rival del Tri se encuentra apenas a 241 metros sobre el nivel del mar. Ecuador sabe que no sólo se encontrará con un Estadio Azteca en amenaza de erupción, también se deberá cuidar de no perder el aliento ante tremendo escenario.

Con información de FoxSports