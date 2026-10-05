CMIC prepara anteproyecto de obras para candidatos rumbo al 2027

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola dio a conocer que se ha iniciado con un anteproyecto de obras que se requieren en la ciudad, esta será presentada a futuros candidatos.

En este sentido el líder del sector constructor, señaló que CMIC se prepara para con el anteproyecto de las obras que más se requieren en Chihuahua.

Señaló que este proyecto quedará listo a principios del año 2027 para presentarse a los futuros candidatos al ser prioridad para la ciudad y el estado.