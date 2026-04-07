CMIC invita a participar en el Juguetón 2026

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) a través de su voluntariado presidido por Catalina Rodríguez Palacios invita a sus agremiados y ciudadanía en general a participar en el Juguetón 2026.

Se trata de la donación de juguetes nuevos o en buen estado (que no requieran pilas) esto con el fin de llevar regalos a niños de diferentes comunidades de la ciudad este 30 de abril, la fecha límite para donar será el 25 de abril a las 6 de la tarde.

Esta es una de las actividades altruistas que realiza cada año la CMIC, la suma de los constructores que ponen recursos y donaciones para la donación de juguetes a menores.

Aquellas personas que deseen participar pueden acudir a la casa de los constructores que se localiza en la Avenida Universidad #2739 colonia San Felipe.