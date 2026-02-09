Clínica Metabólica está por recibir distintivo de Ciudades Capitales

Luis Arrieta Trevizo, director del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) informó que la Clínica Metabólica “Mi Familia en Balance”, recibirá un distintivo nacional de Ciudades Capitales.



Mencionó que este proyecto fue impulsado por el alcalde Marco Bonilla desde marzo del año pasado con el objetivo de reducir los principales factores de riesgo cardiovascular, como el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la diabetes, la hipertensión y los trastornos de lípidos, los cuales incrementan la probabilidad de infartos y enfermedades cerebrovasculares.

La salud metabólica se refiere a la forma en que cada cuerpo procesa los nutrientes para obtener energía y mantener sus funciones vitales. Cuando este sistema funciona correctamente, los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos y presión arterial se mantienen en rangos saludables.



A la fecha, la clínica ha beneficiado a más de 200 personas desde su puesta en marcha y recientemente, fue galardonada a nivel nacional por su impacto en la prevención de enfermedades cardiovasculares.



En conferencia de prensa, Arrieta recalcó que siguen siendo más las mujeres las que se atienden por lo que en este mes de la salud del hombre, exhortó a los varones, a no hacer decidía, ya que Chihuahua ocupa primer lugar en muertes por infartos.



Importancia de la clínica

Descuidarla puede llevar al desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, padecimientos cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

La clínica “Mi Familia en Balance”, espacio integral está diseñado para brindar atención y herramientas necesarias para mejorar la salud metabólica, se ubica en avenida Independencia número 2013, Zona Centro, con horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 am a 2:00 pm, donde se ofrecen los siguientes servicios:

• Consulta Nutricional.

• Enfermería.

• Consulta Médica.

• Rehabilitación Cardíaca.

• Área de Aptitud Física.

• Consulta Psicológica.

• Área de Trabajo Social.

Cada paciente recibe un diagnóstico inicial y un plan de tratamiento personalizado que aborda los factores de riesgo cardiovasculares, esto incluye un régimen nutricional adecuado, una rutina de aptitud física y el apoyo constante de profesionales en salud mental y trabajo social.

Extiende su horario

El director del IMPAS invitó a la ciudadanía a acercarse a “Mi Familia en Balance” para recibir el apoyo necesario y mejorar su calidad de vida a través de una salud metabólica óptima. Las y los interesados pueden agendar su cita, al 072 a la extensión 2251, en un horario de 8:00 am a 7:00 pm.