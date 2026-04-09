Clamor desde el desierto-Diputadas con la presidenta del TSJE-Maru en Juárez-El Plan B y la sorpresa naranja

Tal como lo advirtieron el pasado martes después de la reunión que sostuvieron con productores agrícolas, hoy los diputados locales del PAN, en voz de Roberto Carreón, representante del Distrito 19 con cabecera en Delicias, buscarán exhortar a la Conagua, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la CILA, para que por favor activen las cláusulas de excepción previstas en el Tratado de 1944, las cuales permitirían que México no utilice las presas de la cuenca del río Conchos debido a la sequía que persiste en el estado, pues la intención del Gobierno de la 4T es esa: saldar el agua que se le debe a Estados Unidos con las presas La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero, lo que provocaría que ahora sí y de plano, los agricultores de los Distritos de Riego 113, 005 y 090 se queden otro año sin sembrar y cultivar, lo que sería el último clavo al ataúd al ya de por sí moribundo campo chihuahuense. Dicha proposición con carácter de punto de acuerdo está prevista para presentarse al final de la sesión ordinaria de este jueves, y llamará la atención cómo será el voto de los diputados de Morena, si se ponen del lado de los agricultores o pesa más el sesgo partidista.

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Las que de plano han dejado a un lado cualquier sesgo político cuando se trata de trabajar en conjunto, son las diputadas locales Nancy Frías y Joss Vega, del PAN; la petista Irlanda Márquez; Alma Portillo, de Movimiento Ciudadano y la todavía morenista Rosana Díaz, quienes ayer se reunieron con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, con la cual acordaron trabajar en coordinación desde el Poder Legislativo y así ofrecerle más armas al Poder Judicial en lo que a impartición de justicia se refiere, esto debido a que las diputadas antes mencionadas han estado trabajando en los últimos meses en varias iniciativas que buscan reformar el Código Penal, con la mira puesta en brindar un mejor sistema de protección para las mujeres. Así que ayer, y como ha venido sucediendo, “La China”, Joss, Alma, Irlanda y Rosana, se reunieron con la presidenta del TSJE para mayor coordinación en estos temas.

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Quien se le fue a la yugular al alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar es la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, debido al adeudo que el Gobierno Municipal de Juárez trae con el SAT por no pagar más de 100 millones de pesos de ISR, por lo que la jefa panista cuestionó al alcalde que quiere ser candidato de Morena a la gubernatura, en dónde quedaron esos milloncitos que ahora el SAT está cobrando y para lo cual el Gobierno del Estado tuvo que salir al quite y lograr un convenio fiscal.

Álvarez le recordó a Cruz la manera mediática en que le cobró al PAN los 9 millones de pesos que debían de predial, pago que ya fue realizado, y ahora que su administración arrastra ese adeudo con el Servicio de Administración Tributaria, Pérez Cuéllar no haya dónde meterse, así que muy seguramente ese y otros asuntos serán tema de interés en la conferencia de prensa que hoy la dirigente estatal de Acción Nacional ofrecerá en Ciudad Juárez en la sede del PAN Municipal, en donde Daniela no dejará títere con cabeza en lo que respecta al Gobierno del expanista y ahora moreno.

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La que también andará en Ciudad Juárez es la gobernadora Maru Campos, quien encabezará un par de eventos en la frontera número uno y en donde estará acompañada por funcionarios de primer nivel que integran su Gabinete. Será a las 11 horas cuando la Góber realice la firma del Convenio de Colaboración “Sendero Seguro”, y ahí la jefa del Ejecutivo estará acompañada por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya; el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña y por sus secretarios de Educación, Comunicaciones y Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Ecología: Francisco Gutiérrez, Jorge Chánez y Gabriel Valdez, respectivamente, mientras que a las 13 horas, Maru inaugurará esas obras que de relumbrón tienen poco, pero de utilidad mucha, se trata del Colector Viñedos, el cual beneficiará a miles de juarenses y ahí estarán para acompañarla el titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata y Marco Licón, el jefe de la JMAS en Juárez.

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Ayer al filo de las 5 de la tarde, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el mentado Plan B electoral, mientras que hoy a eso de las 3 horas, dicha reforma quedó aprobada en lo particular. La sorpresa fue que la mayoría de los diputados de Movimiento Ciudadano se unieron a Morena y sus aliados, el Verde y el PT, para aprobar las reformas electorales enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego del batacazo que sufrió su Plan A. Esa suma naranja a la 4T cayó como balde de agua fría en algunos sectores, incluso hasta para varios emecistas que se sorprendieron con el voto anaranjado, por los que ni tardos ni perezosos, lo que de inmediato criticaron la actitud de MC son los priistas que encabeza a nivel nacional ‘Alito’ Moreno, quien acusó a los naranjas de “pactar en lo oscurito” con el régimen. Así las cosas con la “oposición” en la Cámara de Diputados.

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Para no dejar algo en el tintero de lo electoral, el próximo jueves el IEE que preside Yanko Durán, tendrá como invitado especial a Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del INE, quien impartirá la conferencia magistral “Reforma Electoral Hoy y Mañana”, evento que se llevará a cabo por partida doble, el jueves 16 a las 6:15 de la tarde y el viernes 17 a las 11:15 de la mañana, así que con eso de que las reformas electorales están de moda y el proceso para elegir a tres nuevos consejeros del INE está abierto, será interesante lo que tenga que decir Espadas Ancona.

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A partir del próximo jueves, la que tendrá nuevo titular es la Delegación del IMSS en Chihuahua, pues ayer en sesión del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social que presidió Zoé Robledo, fueron designados 11 nuevos delegados a igual número de estados, entre ellos el nuestro, en donde Julio Mercado Castruita fue el ungido para ser quien tome las riendas del IMSS en sustitución de José Antonio Zamudio, el cual logró mantener el barco a flote durante su estancia al frente de la Delegación. Así que procedente de Oaxaca, en donde desempeñó el mismo cargo, Mercado Castruita, quien es Médico Cirujano y Partero, con especialidad en Medicina Familiar y diplomado en Administración de Hospitales por la UACH, regresa al terruño de donde es originario y en donde ya tenía una amplia trayectoria de más de 30 años.