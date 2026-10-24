‘Citizen Kim’, la biografía de Kim Kardashian que profundiza en las polémicas de la familia más famosa de EU

La infidelidad de Kris Jenner y el distanciamiento de Kim Kardashian con Paris Hilton forman parte de ‘Citizen Kim’, el libro de Jonathan Van Meter que explora la historia del clan Kardashian-Jenner.

La infidelidad de Kris Jenner durante su matrimonio con Robert Kardashian, el enojo de la matriarca al descubrir que ese episodio forma parte de una nueva biografía de su hija y las tensiones entre Kim Kardashian y Paris Hilton son algunos de los temas que rodean el lanzamiento de Citizen Kim: The Woman Who Created the Future.

El libro, escrito por el periodista estadounidense Jonathan Van Meter y que saldrá a la venta en Estados Unidos el 27 de octubre, reconstruye la trayectoria de Kim Kardashian a partir de entrevistas con ella, sus familiares, amigos y personas de su entorno, además de explorar las circunstancias que permitieron a los Kardashian-Jenner convertir su vida privada en un negocio internacional.

La biografía también ofrece nuevos detalles sobre los conflictos familiares que marcaron la vida de Kim antes de convertirse en una estrella de televisión y empresaria, así como sobre las relaciones personales que acompañaron su ascenso a la fama.

Kim Kardashian y la historia y ascenso a la fama de su familia son retratados en su biografía ‘Citizen Kim’ (Phillip Faraone/Getty Images for Kylie Cosmetics)

La biografía de Kim Kardashian revela la infidelidad de Kris Jenner a su primer esposo

El matrimonio de Kris Jenner y Robert Kardashian alimenta uno de los temas más polémicos de la nueva biografía de Kim.

Y es que Citizen Kim deja al descubierto la relación extramarital que mantuvo durante su matrimonio con Robert Kardashian, padre de Kourtney, Kim, Khloé y Rob.

Kim Kardashian y la historia y ascenso a la fama de su familia son retratados en su biografía ‘Citizen Kim’ (Emma McIntyre/Getty Images for GQ)



De acuerdo con Jonathan Van Meter, Kim le contó que su madre se molestó al enterarse de que el episodio aparecería en el libro. La reacción ocurrió mientras Kris participaba en la grabación de The Kardashians.

Según el autor, Kim se enteró por su hermana Khloé de que Kris había expresado su enojo ante las cámaras y cuestionado por qué la biografía la involucraba en un asunto ocurrido décadas atrás. Dos días después, la situación se había calmado, aseguró Van Meter a Page Six.

Kris reconoció públicamente la infidelidad en 2023, durante un episodio de The Kardashians. En aquella ocasión, recordó la relación que mantuvo con Todd Waterman en 1989, cuando todavía estaba casada con Robert Kardashian, y describió la decisión como uno de los mayores errores de su vida.

El matrimonio terminó en 1991. Ese mismo año, Kris se casó con Bruce Jenner, quien años después hizo pública su identidad como mujer transgénero y adoptó el nombre de Caitlyn Jenner. De esa unión nacieron Kendall y Kylie Jenner.

Paris Hilton canceló 17 veces una entrevista para el libro sobre Kim Kardashian

La relación entre Kim Kardashian y Paris Hilton también ocupa un lugar en la historia que cuenta Van Meter.

El periodista reveló que intentó entrevistar a Hilton durante aproximadamente cuatro meses, pero la empresaria canceló la cita en 17 ocasiones y por lo tanto su testimonio no pudo ser incluido en las páginas del libro.

En declaraciones recogidas por People a partir de una entrevista con The Hollywood Reporter, el autor explicó que finalmente decidió que las cancelaciones eran más interesantes que cualquier respuesta que Hilton pudiera ofrecerle.

Paris Hilton canceló 17 veces una entrevista para dar su testimonio en la biografía de Kim (Getty Images)

Según Van Meter, Kim se molestó cuando él le contó lo ocurrido. Sin embargo, una fuente cercana a Paris aseguró que las dificultades para coordinar la entrevista se debieron a la agenda de la empresaria y a los intentos de su asistente por encontrar una fecha disponible.

La misma fuente negó que Kim estuviera enojada y sostuvo que ambas continúan apoyando sus respectivos proyectos.

La historia de ambas se remonta a los primeros años de la década de 2000, cuando Kim trabajaba como asistente y estilista de Hilton. En aquella época, era común verlas juntas en fotografías y eventos, antes de que alcanzara fama propia con Keeping Up with the Kardashians, reality estrenado en 2007.

El video escándalo de Kim, el juicio de O. J. Simpson y el ascenso del clan Kardashian

La historia de Kim Kardashian no puede separarse de los episodios que definieron la exposición mediática de su familia.

Citizen Kim aborda la difusión del video sexual de Kim y el impacto que tuvo en su imagen pública, además de revisar la relación de los Kardashian con el juicio de O. J. Simpson. Robert Kardashian, padre de Kim, formó parte del equipo legal que defendió al exjugador de futbol americano durante el proceso de 1995.

Kim Kardashian y la historia y ascenso a la fama de su familia son retratados en su biografía ‘Citizen Kim’ (Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

El libro también examina la ascendencia armenia de la familia, la historia de sus mujeres y su capacidad para convertir la exposición pública en una fuente de ingresos. La trayectoria de Kris Jenner como representante de sus hijas y la transformación de la fama en un modelo de negocio son parte de ese análisis.

La publicación no se limita a repasar escándalos, también estudia el desarrollo de Kim como empresaria, desde su participación en el negocio familiar hasta la creación de Skims, la marca de ropa moldeadora que fundó en 2019.

Kim Kardashian y la historia y ascenso a la fama de su familia son retratados en su biografía ‘Citizen Kim’ (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Business of)

La investigación se apoya en horas de entrevistas con Kim, familiares y personas cercanas, realizadas a lo largo de cinco años. Ese acceso permitió al periodista reconstruir episodios de la vida familiar anteriores al estreno de su programa de televisión y explorar cómo el clan Kardashian-Jenner aprendió a administrar y facturar con su imagen pública.

¿Quién es Jonathan Van Meter, autor de la biografía de Kim Kardashian?

Jonathan Van Meter es un periodista y escritor estadounidense especializado en perfiles de celebridades, cultura y sociedad.

Kim Kardashian y la historia y ascenso a la fama de su familia son retratados en su biografía ‘Citizen Kim’ (Valerie Terranova/Getty Images)

A lo largo de su carrera ha colaborado con publicaciones como Vogue, Vanity Fair, The New York Times, The New Yorker, New York Magazine, Esquire y Tatler.

Entre 1992 y 1994 fue editor en jefe fundador de Vibe, revista dedicada a la música y la cultura afroestadounidense creada por Quincy Jones.

Van Meter comenzó a trabajar en la biografía de Kim Kardashian después de entrevistar a la empresaria y socialité para The Cut y Vogue en 2019.

La cercanía que desarrolló con ella durante esos encuentros lo llevó a plantear un proyecto que permitiera explicar su trayectoria más allá de los escándalos.