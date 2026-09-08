Cierre de planta de Nissan pasa factura a producción de autos

La producción de vehículos ligeros en México registró una disminución de 1.43% durante agosto pasado, ocasionada por los ajustes operativos de Nissan y Ford ante los aranceles aplicados por Estados Unidos y el nulo aporte de Mercedes Benz tras el cierre de operaciones en territorio mexicano.

Con ello, la fabricación de autos ligeros suma la cuarta caída consecutiva del 2026 y fue la más pronunciada para un mismo mes desde el 2021, informó el Inegi.

La producción nacional de vehículos fue de 344,940 unidades, en comparación con los 349,951 vehículos fabricados en agosto de 2025 (5,011 unidades menos).

Esta caída responde a paros técnicos programados y ajustes en líneas de producción de marcas clave como Nissan (que tuvo una caída de 25.96% y Ford con una disminución de 25.7 por ciento). Eso aun sin contar a Volkswagen que recientemente eliminó un turno de producción de los modelos Jetta y Tiguan.

El impacto de los aranceles ha sido desigual para las marcas, ya que tan sólo Nissan y Ford juntas dejaron de fabricar 26,675 unidades en dicho mes. Y contrario a ello, General Motors y BMW impulsaron su producción al crecer 18% y 359%, al sumar 19,487 autos adicionales respecto a agosto del 2025.

El resto de las marcas presentaron descensos e incrementos importantes, sin embargo, de acuerdo con las cifras del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Inegi para el octavo mes de 2026, en agosto se dejaron de ensamblar 5,011 autos respecto a agosto del 2025.

El Inegi señaló que de enero a agosto del 2026, la producción de vehículos fue de 2 millones 645,140 unidades, una ligera caída de 0.72% respecto al mismo periodo del 2025, cuando se alcanzó 2 millones 664 ,417 unidades.

Exportación avanza

La baja en producción se compensó por el repunte de 1.26% en las exportaciones, donde las compras de autos desde Estados Unidos aumentaron 2.7% en agosto comparado con el 2025.

Durante agosto, las armadoras instaladas en México exportaron 300,475 vehículos, cifra 1.26% superior a las 296,734 unidades enviadas en el mismo mes del año pasado.

El desempeño de las exportaciones mostró un cambio positivo respecto a julio —mes en el que los envíos cayeron 9.69 por ciento.

La exportación acumulada (enero – agosto) fue de 2 millones 251,254 vehículos, situándose prácticamente a la par del año anterior, al presentar disminución de 0.06%, con una diferencia marginal de 1,262 unidades.

Con una participación de 16%, México se coloca como el segundo origen principal de vehículos consumidos en suelo estadounidense, superando ampliamente a Japón (9.1%), Corea del Sur (9.1%) y Alemania (6.3%), únicamente por detrás de la producción doméstica (54.3 por ciento).

Volkswagen anunció hace unos días la eliminación de un turno de producción de sus modelos Tiguan y Jetta, lo cual se reflejará en la producción de septiembre.