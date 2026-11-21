La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el cierre definitivo de dos oficinas municipales de enlace para tramitar pasaportes, por lo que a partir del lunes 23 de noviembre dejarán de recibir solicitudes y atender al público.

La determinación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el viernes 20 de noviembre y contempla los módulos ubicados en Progreso de Obregón, Hidalgo, y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

De acuerdo con los acuerdos oficiales, la clausura de ambas oficinas se realizó a petición de los respectivos ayuntamientos, por lo que quedaron sin efecto los convenios de colaboración que permitían a estos espacios operar como enlaces de la dependencia federal.

Ante el cierre, quienes acostumbraban realizar sus gestiones en dichos módulos deberán acudir a otras oficinas habilitadas por la SRE para continuar con sus trámites de expedición de pasaporte, luego de que ambas sedes suspendan definitivamente sus servicios.