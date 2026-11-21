Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, enfrenta al menos dos acusaciones ante Cortes federales de Estados Unidos, una de las cuales fue actualizada el pasado 25 de septiembre para incluir nuevos cargos.

En este expediente, originalmente abierto en mayo de 2012 ante la Corte Federal para el Distrito de Columbia, el líder del Cártel de los Beltrán Leyva detenido ayer en Guasave, está acusado por seis cargos de empresa criminal continua, narcoterrorismo, tráfico de cocaína, metanfetamina, heroína, fentanilo y mariguana, lavado de dinero internacional y uso de armas de alto poder.

Además, se le acusa de brindar apoyo a una organización terrorista, en este caso, la facción del Cártel de Sinaloa conocida como La Mayiza, que el Gobierno de Donald Trump designó como responsable de terrorismo en febrero 2025.Los hechos de la acusación en la capital estadounidense se remontan a 2009, cuando “El Chapo Isidro” y su socio, Oscar Gastélum, asumieron el control del cártel sinaloense, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva y el arresto de su hermano Alfredo.

Los sucesores de los Beltrán se instalaron en las costas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca para recibir cargamentos de cocaína, mantuvieron durante más de quince años una operación de siembra, cultivo y manufactura de drogas en Sinaloa, y controlaban la ciudad de Guasave.

Información de Agencia Reforma