Un accidente vial registrado en la colonia Villa terminó en tragedia, luego de que uno de los conductores involucrados falleciera mientras recibía atención médica en el Hospital Morelos del IMSS.

De acuerdo con el reporte vial, el vehículo número uno circulaba de este a oeste sobre la calle 16 de Septiembre y, al llegar al cruce con Belisario Domínguez, su conductor omitió el señalamiento de alto.

Esto provocó que impactara con la parte frontal contra el costado izquierdo de otro automóvil que transitaba de norte a sur por la calle Belisario Domínguez.

El hombre fue identificado como José Alfredo C. R., quien fue trasladado al Hospital Morelos del IMSS, donde posteriormente perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente.