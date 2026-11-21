Entre candidatas vetadas, ausencias inesperadas, disputas empresariales y cuestionamientos financieros, la edición número 75 de Miss Universo atraviesa una serie de controversias que han puesto en entredicho la organización del certamen internacional de belleza.

A los conflictos se suma la búsqueda internacional de su propietario, Raúl Rocha Cantú, por presuntos delitos, así como diversos eventos que han enfrentado problemas de organización, situaciones que han colocado a la competencia bajo el escrutinio público.

Lo que debería ser una celebración de belleza, talento y representación internacional se ha convertido en una carrera de obstáculos para uno de los concursos más reconocidos del mundo.

Y aunque la polémica ya acapara los reflectores, todavía queda pendiente el momento central de la competencia: elegir a la mujer que portará la corona y será nombrada Miss Universo.