CIA rechaza reporte de CNN sobre presunta operación contra operador del cártel de Sinaloa

La vocera de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadunidense, Liz Lyons, calificó este martes como “información falsa y sensacionalista” el reporte de CNN que afirma que la agencia habría participado en una operación encubierta en México que terminó con la muerte de un operador del cártel de Sinaloa.

“Se trata de información falsa y sensacionalista que no sirve más que como campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadunidenses”, escribió Lyons en redes sociales, y con la captura de pantalla a la publicación de CNN.

El reportaje de la cadena estadunidense sostiene que Francisco Beltrán, “El Payín” no murió en un accidente, sino en un asesinato “facilitado” por la CIA mediante una operación realizada a finales de marzo en el Estado de México, cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Según CNN, el vehículo en el que viajaba Beltrán explotó, causando también la muerte de su chofer. Las versiones preliminares apuntaban a una detonación accidental mientras transportaban un artefacto explosivo, pero el medio aseguró posteriormente que el dispositivo habría sido colocado deliberadamente en el automóvil, citando información atribuida a la fiscalía mexiquense.

La publicación relaciona el caso con la estrategia impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump contra organizaciones criminales mexicanas y señala que el reporte ha intensificado el debate sobre posibles operaciones directas estadunidenses en territorio mexicano.