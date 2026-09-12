CIA desclasifica más de 70 informes sobre Osama bin Laden a 25 años de los atentados del 11-S

Washington. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) desclasificó este viernes más de 70 informes entregados a presidentes sobre Al Qaeda y su líder Osama bin Laden, en el vigésimo quinto aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

La decisión ofrece “una transparencia sin precedentes sobre la información de inteligencia más sensible de Estados Unidos de los años previos y el día posterior a uno de los momentos más oscuros de nuestra historia”, afirmó la CIA en un comunicado.

“Estos informes trazan la evolución de la comprensión que tuvieron los analistas de la CIA sobre Al Qaeda y los esfuerzos por destacar y advertir sobre los planes de ataque de Osama bin Laden, a pesar de contar con información escasa, vaga e imperfecta”, señaló.

Otros documentos parecen detallar cómo los analistas de la CIA llegaron a comprender las operaciones e intenciones de Al Qaeda bajo el mando de Bin Laden, haciendo hincapié en su deseo de llevar ” la guerra a Estados Unidos “, a pesar de lo que los analistas calificaron como información de inteligencia limitada o incompleta, al tiempo que advertían a los funcionarios de la Casa Blanca sobre la red terrorista.

Los documentos, con numerosas partes censuradas para proteger los nombres de los informantes, no parecen aportar ninguna revelación nueva e importante sobre los ataques, pero ofrecen una visión más completa de lo que los funcionarios de inteligencia compartían con los presidentes Clinton y George W. Bush en los años previos al 11-S. Los memorandos, que datan de febrero de 1998 hasta el 12 de septiembre de 2001, muestran fragmentos incompletos de información de inteligencia presentados por los analistas con su estilo típicamente distante.

¿Qué dicen algunos de estos documentos?

Un memorando fechado el 10 de septiembre de 1998 informaba de que la “opción preferida de Bin Laden es atacar Estados Unidos en su propio territorio, en Washington” y que “podría estrellar un avión cargado de explosivos contra una ciudad estadunidense”.

Otro documento del 6 de agosto de 2001, dirigido a Bush, señala que Bin Laden está “decidido a atacar” Estados Unidos, posiblemente contando con la colaboración de miembros de Al Qaeda residentes en el país. El FBI descubrió actividades “compatibles con preparativos para secuestros u otro tipo de ataques, incluyendo la vigilancia reciente de edificios federales en Nueva York”.

Un documento del 28 de agosto de 2001, días antes de los ataques, determinaba que las operaciones de Bin Laden eran “expertas y flexibles”, aunque vulnerables a “retrasos e interrupciones a corto plazo”.

El documento también señala que Al Qaeda hace hincapié en la “planificación cuidadosa, las estrictas medidas de seguridad y la flexibilidad” en todas sus operaciones: “prácticas operativas sólidas” que le permiten representar una amenaza para Estados Unidos “incluso en un entorno de seguridad reforzada”.

Sin embargo, los analistas también parecieron tener dificultades para elaborar una narrativa coherente basada en la limitada información de inteligencia que poseían sobre las operaciones de Al Qaeda.

Un memorando del 3 de agosto de 1999 sugería que Al Qaeda podría haber estado llevando a cabo “un esfuerzo deliberado para engañarnos” al proponer tantos objetivos diferentes identificados por los analistas.