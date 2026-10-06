Christa Pike, quien sobrevivió a inyección letal en Tenesi, está consciente y esposada a la cama

Nashville. Christa Pike, una reclusa de Tenesi que sobrevivió al intento de ejecución en ese estado, está despierta y puede hablar mientras recibe tratamiento en un hospital, informaron sus abogados este martes.

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, habla y continúa recibiendo atención médica vital. A pesar de las graves lesiones que sufrió en los brazos, sigue esposada y atada a la cama. Su recuperación no tiene precedentes médicos. Su pronóstico aún es incierto, pero, como mínimo, prevemos una larga recuperación”, declararon los abogados de Pike en un comunicado.

Sus abogados se mostraron agradecidos con los socorristas y el equipo médico del hospital “que trataron a Christa como a un ser humano y le brindaron una atención excepcional”.

Esta declaración fue el primer indicio de que Pike ha mejorado desde que una ambulancia la trasladó desde una prisión de Nashville el miércoles pasado. Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital cuando las autoridades de Tenesi le administraron la inyección letal por su condena.