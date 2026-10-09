Choque por alcance deja daños materiales en la vialidad Sacramento

Un aparatoso choque por alcance se registró sobre la vialidad Sacramento, en sentido de sur a norte, poco antes de llegar a la vialidad Los Nogales, luego de que un Nissan Tiida detuviera su marcha debido a una falla mecánica.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del Tiida se detuvo sobre la vialidad cuando una camioneta Ford Explorer que circulaba detrás no logró evitar el impacto, chocando contra la parte posterior del automóvil y ocasionándole daños materiales de consideración.

Pese a lo aparatoso del accidente, los tripulantes de ambos vehículos resultaron con lesiones menores, por lo que no se reportaron heridas de gravedad.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar nota de lo ocurrido y realizar el reporte correspondiente. Asimismo, solicitaron el apoyo de grúas para retirar las unidades involucradas y liberar la circulación.