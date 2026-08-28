Choque múltiple deja dos personas lesionadas en la avenida José María Iglesias

Un hombre y una mujer resultaron con lesiones leves luego de participar en un choque múltiple registrado la mañana de este jueves sobre la avenida José María Iglesias, en el cruce con la calle Fresno, donde estuvieron involucrados al menos cuatro vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando la conductora de un Nissan March circulaba por la calle Fresno, en sentido de este a oeste, y al intentar incorporarse a la avenida José María Iglesias no realizó el alto correspondiente.

La maniobra provocó que impactara contra un Honda Accord que circulaba por la avenida en sentido de sur a norte. Tras el choque, el conductor del Honda perdió el control de la unidad y terminó impactándose de frente contra una camioneta MG RX5, que circulaba en sentido contrario.

Posteriormente, el Nissan March también se vio involucrado en otro impacto al chocar contra un Chevrolet Aveo que circulaba en sentido opuesto sobre la avenida.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para atender el accidente y realizar las diligencias correspondientes, además de solicitar el apoyo de una ambulancia.

Paramédicos de Cruz Roja arribaron al sitio y brindaron atención a un hombre y una mujer que resultaron lesionados. Ambos fueron valorados en el lugar para determinar si era necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades viales se encargaron de elaborar el reporte correspondiente y deslindar responsabilidades por el aparatoso accidente.