Choque en Silvestre Terrazas deja dos personas lesionadas

Un choque se registró en la calle Silvestres Terrazas entre un vehículo Vena Dodge y una camioneta Kia Soul, dejando cuantiosos daños y dos personas lesionadas

Fue en la calle Silvestre Terrazas y entronque labor de terrazas cuando sobre la Silvestre de oeste a este circulaba el vehículo Verna Dodge cuando a la altura de la calle labor de terraza da vuelta a su izquierda cortándole la circulación a la camioneta kia soul que circulaba por la Silvestre Terrazas este oeste.

En el lugar se reportaron dos mujeres lesionadas, mismas que están siendo atendidas por paramédicos de la Cruz Roja.

Elementos de la policía Vial toma nota del accidente y deslinda responsabilidades.