Choque en la Independencia deja a tres menores lesionados

Tres menores resultaron con lesiones leves tras un aparatoso choque ocurrido en el cruce de la avenida Independencia y Joaquín Terrazas, donde un Nissan Tiida azul se impactó contra el costado de una Nissan Frontier doble cabina, de color blanco.

El golpe provocó que los ocupantes de la pickup requirieran atención médica, por lo que paramédicos de Urge de Gobierno del Estado acudieron al lugar para valorar a los menores.

Luego de ser atendidos, se determinó que las lesiones no eran de consideración y ninguno de los tres menores necesitó ser trasladado a un hospital.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del accidente, levantaron el reporte correspondiente y elaboraron el croquis para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.