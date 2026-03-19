Choque con volcadura deja un lesionado en el Libramiento Oriente

Chihuahua.– Un accidente vial con volcadura se registró sobre el puente del Libramiento Oriente, en la carretera rumbo al Cereso, luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control y se impactara contra la valla metálica de contención.

El percance ocurrió cuando un hombre de aproximadamente 55 años de edad, quien conducía una Ford Ranger color verde, modelo atrasado, chocó contra la barrera de acero, lo que provocó que la unidad terminara volcada sobre la vialidad.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para apoyar en las maniobras de rescate y liberar al conductor del vehículo, quien posteriormente fue atendido y trasladado por una unidad médica para su valoración. Policías municipales de Aquiles Serdán se hicieron cargo de tomar nota del accidente y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.