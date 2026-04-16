Chivas rescinde contrato de Alan Pulido de común acuerdo

Chivas hizo oficial la rescisión de contrato de común acuerdo con Alan Pulido con efecto inmediato a partir de este 15 de abril de 2026. El delantero no estaba siendo tomado en cuenta por el cuerpo técnico a lo largo de todo el Clausura 2026 y había estado entrenando por separado del primer equipo desde finales del año pasado.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido. Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del equipo”. informó Chivas en un comunicado publicado hace unos instantes.

Alan Pulido había llegado con Chivas para iniciar el 2025 tras acabar su relación con el Sporting Kansas City de cara al Clausura 2025. Pulido Izaguirre había firmado contrato por un año y con opción a alargarse un año más por diferentes cláusulas. En los dos torneos que disputó con Chivas, anotó únicamente dos goles en esta segunda etapa, sumando 783 minutos entre ambos campeonatos y terminó perdiendo la titularidad en el Apertura 2025 a manos de Armando González.

En general en sus dos etapas con Chivas, la primera terminó siendo la mejor al ganar Liga MX y Copa MX en el Clausura 2017, además de la CONCACAF Champions Cup de 2018. Cerró está primera etapa en el Apertura 2019 con el título de goleo, anotando 12 goles y así despedirse de la camiseta rojiblanca. Sumando sus dos diferentes momentos en el Rebaño, jugó 138 partidos en todas las competencias con 43 goles y 7 asistencias.

Ahora Alan Pulido tiene su carta en su poder y podría firmar con cualquier equipo del mundo. El atacante no está en ritmo de competencia, porque se ha mantenido entrenando por separado del plantel de primer equipo de Chivas desde noviembre del año pasado que empezó la pretemporada. Pero podría firmar con cualquier club del mundo para continuar su carrera como futbolista profesional.

Todavía se mantiene en el plantel del primer equipo de Chivas, pero alejado de los entrenamientos Erick Gutiérrez. Pulido y Gutiérrez no fueron considerados por el cuerpo técnico de Gabriel Milito para este Clausura 2026, pero se mantuvieron entrenando a diario en las instalaciones de Chivas Verde Valle para cumplir con su contrato.