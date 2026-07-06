China lanza misil de prueba desde submarino en el Pacífico; EU reacciona con “preocupación”

Washington. El gobierno de Estados Unidos expresó este lunes su “gran preocupación” tras el lanzamiento de prueba por parte de China de un misil sin ojiva nuclear desde un submarino en el océano Pacífico.

“En una época en la que Estados Unidos trabaja más duro que nunca para impedir la proliferación nuclear, China hace lo contrario. El rápido y opaco aumento del arsenal nuclear de Pekín es motivo de gran preocupación para la región y para el mundo”, indicó en un comunicado el Departamento de Estado.

El ejército chino lanzó un misil balístico de largo alcance desde uno de sus submarinos de propulsión nuclear en el Pacífico Sur, lo que también provocó protestas y preocupación en los países de la región.

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, el misil fue lanzado a las 12:01 horas locales del mediodía y llevaba una ojiva simulada, y era parte de un entrenamiento anual rutinario, cumplió con el derecho y la práctica internacionales y no estuvo dirigido contra ningún país u objetivo, según un breve comunicado de Xinhua, que fue republicado por el Ministerio de Defensa.