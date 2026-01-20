China entrega 80 millones de dólares y 60 mil toneladas de arroz en ayuda para Cuba

La Habana. El presidente de China, Xi Jinping, aprobó una nueva ronda de ayuda a Cuba que incluye una asistencia financiera por 80 millones de dólares “para la adquisición de equipamiento eléctrico y otras necesidades urgentes que tiene el país” y un donativo de 60 mil toneladas de arroz, informó este martes a oficina de la presidencia de la isla.

Horas antes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, agradeció al gigante asiático por el primer envío de un lote de 4 mil 800 toneladas, y aseguró que “la donación es muestra de la estrecha hermandad y los históricos vínculos de amistad y solidaridad que unen a ambas naciones”. Inicialmente la donación solo consideraba 30 mil toneladas de arroz.

Xinhua

El embajador de China en Cuba, Hua Xin, asistió a la entrega, y recordó que “no solo encarna los profundos lazos de amistad especial entre ambas naciones, sino que también demuestra el compromiso inquebrantable de permanecer unidos incluso en los momentos difíciles”.

Se señaló que 2 mil 400 toneladas se descargaron en La Habana para beneficio de las provincias occidentales y otro volumen idéntico se entregó en el puerto de Santiago de Cuba, al oriente del país.

Al mismo tiempo, el presidente Miguel Díaz-Canel recibió al titular del Ministerio del Interior de Rusia, Vladimir Kolokoltsev, y calificó su visita a la isla como de “gran significación” ante el contexto geopolítico actual.

El gobierno cubano indicó que la presencia del funcionario en la isla es una expresión más de “toda la sensibilidad de la Federación de Rusia, del partido, del gobierno, de las instituciones armadas”.