Chihuahua sigue rompiendo récord en exportación, se espera buen cierre de año: Index

El presidente de Index, René Espinosa Terrazas dio a conocer que Chihuahua está rompiendo récord en exportaciones y esto abonará al cierre del año.

Tan solo ayer se dio a conocer que el segundo trimestre del 2026, Chihuahua se mantiene como líder nacional en exportaciones con 49 mil 027.5 millones de dólares en derrama económica, esto representa el 25.1% del valor de las exportaciones de todo el país lo cual coloca a Chihuahua en primer lugar.

“Nos despertamos con esas buenas noticias, sigue rompiendo el récord de números de exportación justo como lo comentaba hace unas semanas que era muy probable que íbamos a presentar un incremento en este último cuarto trimestre y esto es lo que estamos viendo”, comentó.

En este sentido destacó que se espera seguir en crecimiento, estos resultados son parte de los grandes trabajos que hace la industria y exportación.