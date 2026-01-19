Chihuahua llega a FITUR 2026 y obtiene el premio a “Mejor Destino Emergente 2026” en los Traveller Awards

•Durante 5 días una delegación especializada de Chihuahua presentará los atractivos turísticos del Estado ante el sector turístico que asiste a FITUR 2026



• Se hará énfasis en las fortalezas con las que cuenta el Estado Grande de México como lo son las actividades al aire libre y de aventura del Parque Barrancas del Cobre, el imponente Chepe Express, las experiencias culturales para conocer de cerca a los pueblos originarios y la oferta vinícola.

Del 21 al 25 de enero del 2026 el estado de Chihuahua se presentará en uno de los eventos más importantes del sector turístico: FITUR. Encuentro que se encarga de reunir en un solo lugar a los principales actores, tomadores de decisión y líderes del turismo.



Por parte del Estado Grande de México estará asistiendo una comitiva liderada por el Secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos; Julio Chávez, director del Fideicomiso para la Promoción Turística de Chihuahua ¡ah Chihuahua!, 10 empresas turísticas, representantes de los Municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez y Guachochi, además de prestadores de servicio y 2 asociaciones hoteleras, quienes se encargarán de mostrar las bondades del estado y atender las citas pactadas previamente para potencializar la presencia del destino ante turistas extranjeros.



Es así como ante más de 250 mil visitantes y 9,500 empresas, Chihuahua estará presentando los reconocimientos que ha recibido el estado a lo largo del 2025, demostraciones culturales que invitarán a las delegaciones de más de 156 países a incluir a Chihuahua como parte de sus agendas viajeras. Se aprovechará la ocasión para dar a conocer la campaña turística 2026, incluyendo el lanzamiento de nuevos productos turísticos.



Por su parte Julio Chávez, titular del Fideicomiso ¡ah Chihuahua! declaró que ese aprovechará este magno evento para entregar los premios de Reconocimiento a la Colaboración Turística “es importante enaltecer los proyectos, empresas o actores que han impulsado el desarrollo turístico, para así fomentar la exposición del destino a través de estos importantes actores”. Adicional, se contará con una exhibición de la cultura rarámuri a cargo de 5 corredores que viajaron a tierras españolas, dos masters clases y degustaciones de sotol, todo esto con la intención de despertar la curiosidad de conocer lo que el estado ofrece.



El stand de Chihuahua, consentirá a los visitantes con productos regionales y degustación de sotol, bebida tradicional y vinos de la región.

Mejor Destino Emergente 2026 en los Traveller Awards



Chihuahua inicia el 2026 con el pie derecho al recibir en España, previo a FITUR 2026, el premio a “Mejor Destino Emergente 2026” en los Traveller Awards otorgado por el prestigiado medio español Periodista Digital.



Esto refuerza la percepción del destino como uno de los preferidos por los viajeros nacionales e internacionales colocándose como tendencia turística para el 2026, debido a su autenticidad, naturaleza y su más reciente estrategia de promoción conjunta con las ciudades mundialistas: CDMX, Monterrey y Guadalajara, ofreciendo experiencias únicas en la imponente Sierra Tarahumara y sus 5 Pueblos Mágicos.



Este galardón se suma a los múltiples reconocimientos obtenidos durante el 2025 como: “Destino Turístico por Descubrir” en el concurso Marcas de Confianza México 2025, organizado por la revista Selecciones de Reader’s Digest, “Lo Mejor de México” otorgado por México Desconocido y el más reciente “Ángel del Turismo” por contar con la mejor estrategia de promoción turística a nivel internacional.