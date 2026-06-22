Alerta Protección Civil por onda de calor en el estado

Las temperaturas alcanzarán valores de hasta 43°C durante las próximas horas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva a la población ante la presencia de una ola de calor que afectará a la entidad durante los próximos tres días, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 43 grados centígrados.

El meteorólogo de la dependencia, Ildelfonso Díaz, dijo que estas condiciones son generadas por la interacción de inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, una circulación ciclónica en niveles medios, un canal de baja presión, una línea seca en la frontera norte y el ingreso de humedad del Océano Pacífico.

Este lunes se esperan temperaturas máximas de 42 grados centígrados (°C) en Juárez, 43°C en Ojinaga, 40 grados en Chihuahua y Delicias, y 3 °C en Camargo y Chínipas. Además, se prevén vientos con rachas superiores a los 55 kilómetros por hora (km/h).

Para el martes 23 el termómetro se mantendrá elevado en la mayor parte del estado con máximas de 42°C en Juárez, 42°C en Ojinaga, 40°C en Chínipas y 39°C en Chihuahua y Delicias. Asimismo, se pronostican posibles chubascos en la Sierra Tarahumara.

Ante el riesgo de golpe de calor, deshidratación y afectaciones por los fuertes vientos, las autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar la exposición prolongada al sol, especialmente de las once de la mañana a las cuatro de la tarde.

La CEPC exhorta a las personas a mantenerse hidratadas con un consumo abundante agua de manera constante, evitar las bebidas azucaradas o alcohólicas, utilizar ropa ligera y de colores claros, gorra o sombrero y protector solar con un factor mínimo de treinta.

Ante cualquier situación de emergencia, el número de teléfono 9-1-1 se encuentra disponible las 24 horas del día.