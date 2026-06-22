En los primero 4 meses del año se han disminuido 1000 mdp en participaciones federales en Chihuahua

José de Jesús Granillo secretario de Hacienda dio a conocer que el estado de Chihuahua dejó de recibir mil millones de pesos en participaciones federales en los primeros 4 meses del 2026, esto es un duro golpe financiero.

“Lo importante es que buscamos mantener las obras de infraestructura ya que esto nos ayudaría a mantener las situaciones de economía, al último reporte que traemos en participaciones mil millones de pesos en primeros 4 meses y hay algunas otras con convenios que esperamos recuperar”, comentó.

Solo se tienen cuatro meses anteriores y hay una recaudación baja a lo que estaba programado anteriormente, los mayores ingresos se obtienen de concepto derechos, impuestos y participaciones federales, esta ultima ha sido un problema.