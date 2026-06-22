Sheinbaum prevé reunión trilateral el 1 de julio para iniciar revisión formal del T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que las tensiones comerciales entre Canadá y Estados Unidos pongan en riesgo la permanencia del T-MEC y adelantó que el 1 de julio es muy probable que se realice una reunión virtual entre los secretarios de Economía de los tres países para dar seguimiento al acuerdo.

La mandataria afirmó que el T-MEC mantiene plena vigencia al tratarse de un tratado respaldado por los congresos de México, Estados Unidos y Canadá, por lo que cualquier modificación de fondo tendría que ser aprobada por los poderes legislativos de las tres naciones.

Sheinbaum consideró poco probable que alguno de los socios busque excluir a otro del acuerdo comercial y subrayó que el tratado sigue siendo una herramienta clave para la competitividad de América del Norte frente a otras regiones del mundo, particularmente China.

Explicó que actualmente las negociaciones comerciales se desarrollan por separado, debido a una decisión de Washington de mantener conversaciones bilaterales con México y Canadá, aunque el gobierno mexicano ha insistido en la importancia de sostener diálogos trilaterales.

La jefa del Ejecutivo señaló que el T-MEC continúa siendo respaldado por gobiernos y empresas de los tres países debido a los beneficios que genera en materia de integración económica y comercio regional.