Académico de la UACH aporta soluciones innovadoras para la seguridad hídrica en encuentro mundial

Con propuesta sobre economía circular y seguridad hídrica.

El docente Luis Alán García Carrasco de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) destacó con su participación en la Cúpula Mundial de CUENCAS – RIOB (World Basin Summit), uno de los foros internacionales más importantes dedicados al análisis, intercambio de experiencias y generación de estrategias para la gestión sostenible de los recursos hídricos.

Durante este encuentro de alcance global, el académico presentó la conferencia titulada “Economía Circular: Fuentes Alternativas de Agua y Recursos No Convencionales”, en la que compartió enfoques innovadores orientados a enfrentar los desafíos actuales relacionados con la disponibilidad y aprovechamiento del agua.

Su exposición contribuyó al intercambio de conocimientos entre especialistas, investigadores y tomadores de decisiones de distintas regiones del mundo, al promover estrategias sustentables que impulsan el uso eficiente de los recursos hídricos, el aprovechamiento de fuentes alternativas y el desarrollo de soluciones resilientes ante los efectos del cambio climático y la creciente demanda de agua.

La participación del Mtro. García Carrasco refrenda el compromiso de la Universidad Autónoma de Chihuahua con la investigación, la innovación y la generación de propuestas que contribuyan al fortalecimiento de la seguridad hídrica y al desarrollo sostenible, tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, este logro pone de manifiesto la calidad académica y la capacidad de los investigadores de la UACH para aportar conocimiento especializado en espacios de alto nivel, fortaleciendo la presencia de la institución en los principales foros científicos y técnicos del mundo.