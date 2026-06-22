Celebra Rosana Díaz a los papás del Distrito 4

Con un agradable convivio lleno de alegría y convivencia familiar, la diputada Rosana Díaz Reyes celebró a los papás del Distrito 4 local de Ciudad Juárez, reconociendo el importante papel que desempeñan en la formación de sus familias y en el fortalecimiento de ciudad Juárez.

Durante el encuentro, los asistentes disfrutaron de momentos de diversión y la oportunidad de convivir en un ambiente de cercanía y reconocimiento. La legisladora agradeció la confianza de los vecinos y reiteró su compromiso de seguir trabajando desde el Congreso del Estado para impulsar acciones que contribuyan al bienestar de las familias juarenses.

Rosana Díaz destacó que los padres de familia son ejemplo de esfuerzo, responsabilidad y dedicación, por lo que este tipo de actividades buscan reconocer su entrega diaria.

Finalmente, la diputada felicitó a todos los papás en su día y les deseó salud y bienestar junto a sus seres queridos.