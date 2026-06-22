Refuerza Policía Municipal vigilancia aérea durante el operativo Verano Seguro

– Como parte del operativo Verano Seguro, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), mantiene una coordinación permanente entre el helicóptero Halcón 1, las unidades en tierra y las herramientas tecnológicas de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), con el objetivo de fortalecer la seguridad y la capacidad de respuesta en distintos sectores de la ciudad.

Mediante la estrategia de coordinación aire-tierra, el personal del Halcón 1 realiza patrullajes aéreos programados en diferentes horarios del día, brindando apoyo a los elementos operativos y permitiendo una vigilancia más amplia tanto en la zona urbana como en el área rural del municipio.

Los recorridos se enfocan en sectores con mayor incidencia, zonas de interés y puntos donde se requiere reforzar la presencia preventiva, lo que permite mantener una supervisión constante y una atención más oportuna ante cualquier situación.

Estas acciones forman parte del esfuerzo del Gobierno Municipal por mantener una ciudad segura y brindar tranquilidad a las familias chihuahuenses, mediante estrategias preventivas y el trabajo coordinado de los distintos recursos de la corporación.