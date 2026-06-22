Lleva Pérez Pavía apoyo a escuela primaria de Lázaro Cárdenas

Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de los espacios educativos, el diputado del Distrito 11, Ismael Pérez Pavía, realizó la entrega de pintura a la Escuela Primaria Justo Sierra de la comunidad de Lázaro Cárdenas.

Durante la visita, el legislador reiteró su compromiso de mantener cercanía con las escuelas del distrito y atender las necesidades que enfrentan para brindar mejores condiciones a estudiantes y docentes. En la entrega también estuvo presente el presidente seccional de Lázaro Cárdenas, Juan Pedro Trejo Chaparro, quien acompañó las actividades realizadas en el plantel.

Pérez Pavía destacó que estas acciones son posibles gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, por lo que agradeció el respaldo de la gobernadora Maru Campos, quien ha impulsado apoyos que fortalecen la infraestructura educativa en las comunidades.

“El mantenimiento de nuestras escuelas es una inversión en el futuro de nuestras niñas y niños. Seguiremos gestionando apoyos y trabajando para que los planteles cuenten con espacios dignos y adecuados para el aprendizaje”, expresó.

Finalmente, reafirmó su disposición de continuar recorriendo las comunidades del Distrito 11 para escuchar de primera mano las necesidades de la ciudadanía y gestionar soluciones que generen beneficios para las familias.