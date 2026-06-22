Concluye CUM pavimentación de la calle Manuel García en la colonia Deportistas

El Gobierno Municipal, a través del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), concluyó los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Manuel García, ubicada en la colonia Deportistas, una obra que resultó ganadora del programa de Presupuesto Participativo.

Los trabajos incluyeron sondeos de líneas de descarga y drenajes, preparación de la superficie, nivelación y colocación del concreto hidráulico.

Además, el Gobierno Municipal informa que los trabajos de pavimentación de la calle Ernesto Espinoza, en la colonia Villa Nueva, presenta un avance físico del 80 por ciento, por lo que en las próximas semanas estará lista para beneficio de las familias del sector.

El Consejo de Urbanización Municipal destacó la participación de las y los vecinos que impulsaron ambos proyectos mediante el Presupuesto Participativo, mecanismo que permite a la ciudadanía decidir sobre obras y acciones prioritarias para sus colonias.

Con acciones como estas, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo la infraestructura urbana de la ciudad y reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con la ciudadanía para construir un mejor Chihuahua Capital.