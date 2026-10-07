Chihuahua es ejemplo nacional en Catastro: Manque rechaza centralización y predialazo de Morena

La diputada federal por Chihuahua, Manque Granados, destacó que Chihuahua Capital ya es un ejemplo nacional de modernización catastral y sostuvo que ese avance demuestra que es posible transformar los catastros desde lo local, sin concentrar decisiones en el Gobierno Federal.

En el marco de la discusión de la Reforma a la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, la legisladora señaló que el Municipio trabaja con el Modelo Óptimo de Catastro impulsado por la SEDATU y que esa modernización ya se refleja en herramientas concretas como SIGMUN, los trámites catastrales en línea mediante Ventanilla Virtual y OVIE.

Manque afirmó que estos avances son resultado del trabajo entre gobierno, sector productivo, academia y sociedad civil, y sostuvo que han colocado a SIGMUN entre los mejores sistemas de catastro del país.

Frente a ese modelo, cuestionó que la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral utilice el rezago de otros municipios para ampliar facultades federales. Señaló que, si el objetivo es modernizar, la Federación debería apoyar con recursos y asistencia técnica, no concentrar atribuciones e información.

También advirtió que la incorporación de inmuebles a los padrones puede aumentar la recaudación del predial aun sin subir la tasa. “Nadie se opone a pagar lo justo, pero cualquier actualización que tenga un impacto en el bolsillo de los ciudadanos debe hacerse con claridad, gradualidad y, sobre todo, con garantías”, afirmó.

En materia de seguridad, pidió candados para proteger la información patrimonial que se concentraría en una plataforma nacional. “¿Dónde están los candados de ciberseguridad? ¿Dónde el presupuesto? El octavo transitorio dice que no se asignarán recursos”. Manque exigió diálogo con estados y municipios, límites claros a las facultades federales y recursos suficientes: “Homologar, sí. Centralizar, no”.