‘Checo’ Pérez estrena el monoplaza de Cadillac que conducirá la próxima temporada de F1

Ciudad de México. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez manejó por primera vez el monoplaza que la escudería debutante Cadillac empleará en la próxima temporada de la Fórmula Uno, este viernes en el legendario circuito de Silverstone, en Inglaterra.

Durante una sesión de pruebas, el tapatío, que este 2026 regresará a la máxima categoría del automovilismo tras un año de ausencia, fue el elegido para estrenar el auto de su nuevo equipo, el cual estaba pintado todo de negro, en la pista inglesa.

“Hoy ha sido un día realmente increíble. Todos deberíamos sentirnos orgullosos de haber completado nuestras primeras vueltas como equipo. Cada persona ha trabajado muchísimo para llegar a este momento y fue emocionante formar parte de la historia del automovilismo. Podemos, y debemos, disfrutar de este momento, pero esto me ha motivado aún más. Sólo quiero volver a subirme al coche y acumular kilómetros; esto es sólo el principio”, afirmó Pérez.

Las pruebas de pretemporada de Fórmula Uno iniciarán el próximo 26 de enero en Barcelona.